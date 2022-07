Paolini-Burel domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2022

Jasmine Paolini sfiderà Clara Burel nel primo turno del torneo Wta 250 di Varsavia 2022 (terra rossa). Entrambe si presentano a questo confronto dopo un esordio convincente. L’azzurra ha lasciato solamente due game alla malcapitata montenegrina Kovinic. La francese, invece, ha avuto bisogno di un tie-break prima di annientare agilmente la slovacca Schmiedlova. Le quote dei bookmakers premiano Paolini. Quest’ultima si è presentata nella capitale polacca dopo l’ottima semifinale raggiunta al Palermo Ladies Open. La toscana andrà alla caccia del terzo quarto di finale stagionale dopo i due ottenuti a Lione (veloce indoor) ed in Sicilia la scorsa settimana per l’appunto.

Jasmine possiede una velocità di palla nettamente superiore rispetto alla sua avversaria. Burel non sta vivendo una grande stagione. Dopo i superbi risultati del 2021, infatti, non si sta riconfermando su quei livelli. Al momento è abbondantemente fuori dalle prime cento giocatrici del mondo. Paolini deve cercare di sfruttare un tabellone che sembra molto aperto per lei. Al prossimo ostacolo, infatti, troverebbe la svizzera Golubic oppure una tra l’ungherese Bondar o la transalpina Mladenovic. Le due sono state interrotte per pioggia con la magiara avanti di un set. E’ arrivato il momento di spingere per l’italiana. La trasferta sul cemento americano è alle porte.

Paolini e Burel scenderanno in campo domani (giovedì 28 luglio). L’orario ed il campo di riferimento sono ancora da definire. Gli organizzatori, infatti, devono comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva sarà affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis per i tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’ottavo di finale tra Paolini e Burel. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news ed approfondimenti al termine della partita.