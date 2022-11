Nitto ATP Finals 2022: successo all’esordio per Fritz, Nadal battuto 7-6 6-1

Termina 6-7 (3) 1-6 il match tra Rafael Nadal e Taylor Fritz, partita valida per la prima giornata del gruppo verde delle Nitto ATP Finals 2022 di Torino. Ottima vittoria per Fritz, dunque, che permette all’americano di ottenere il primo successo della fase a gironi.

La cronaca

Nel primo set c’è molto equilibrio in campo, con molta precisione ed efficacia al servizio da parte dei due protagonisti in campo. Tuttavia colui che ha più difficoltà a mantenere i suoi turni di battuta è Nadal, chiamato a dover annullare una palla break nel terzo game e due nel settimo. Sul servizio di Fritz infatti si scambia davvero poco, con l’americano molto efficace con la battuta e il dritto. Si va così diretti al tiebreak, nel quale Fritz si porta fin da subito avanti e non concede spazi di rimonta a Nadal. Lo statunitense quindi porta a casa il tiebreak con il punteggio di 3-7 e chiudendo di conseguenza il set 6-7.

Nel secondo set il copione del match non cambia, con Fritz al comando degli scambi da fondo campo e Nadal continuamente in affanno. Durante il quarto game infatti l’americano si procura una palla break, sfruttandola immediatamente grazie ad un errore di dritto in lunghezza di Nadal. Il break così viene confermato da Fritz senza problemi nel game successivo e lo statunitense si trova, dopo un’ora e venti di gioco, avanti 4-1. Nel sesto game Nadal si trova ancora in apnea, costretto ad annullare quattro palle break, perdendo il servizio con l’ennesimo doppio fallo alla quinta palla break concessa all’americano. Il secondo set termina così sul 6-1 in favore dell’americano, che vince il match.