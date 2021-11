Next Gen Atp Finals Milano 2021: Korda è il primo finalista, battuto Nakashima in cinque set

by Sofia Cioli

E’ Sebastian Korda il primo finalista delle Next Gen Atp Finals Milano 2021. L’americano ha sconfitto il connazionale Brandon Nakashima dopo una battaglia durata cinque set (4-3(3) 2-4 1-4 4-2 4-2) conquistando il pass per l’ultimo atto, dove sfiderà il vincente della seconda semifinale tra Alcaraz e Baez. Vittoria in rimonta del 20enne, che dopo tre set si ritrova sotto sull’1-2 ma riesce a reagire portandosi a casa gli ultimi due parziali.

IL REGOLAMENTO

I GIRONI

IL MONTEPREMI

IL PROGRAMMA COMPLETO

LA PARTITA – Nel game di apertura del primo set Nakashima è subito costretto ad annullare tre palle break tenendo il servizio al decided point. Altro game molto combattuto e deciso da Korda sul 40-40 con un ace, e per tutto il primo parziale i due tennisti sono stati bravi a tenere i propri turni di battuta senza rischiare. Al tie-break, però, è Sebastian Korda a dominare concedendo solo tre punti all’avversario e chiudendo sul 4-3(3). Grande inizio di secondo set per Nakashima che sfrutta il momento di difficoltà dell’avversario conquistando il break nel game di apertura e portandosi subito sullo 0-2. Altra palla break annullata da Korda nel terzo gioco, e il californiano rimette in parità il match senza problemi chiudendo il set sul 2-4.Continua il bruttissimo momento del numero 39 al mondo che dopo aver tenuto il primo turno di battuta subisce due break nel terzo e nel quinto gioco permettendo a Nakashima di chiudere sul 1-4. Ma dal quarto set grande reazione del 21enne che conquista un break a zero nel terzo set e mette a segno dieci punti consecutivi tra secondo e quarto game, chiudendo i conti sul 4-2. Nel quarto gioco del quinto parziale Korda annulla due palle break a Nakashima salvandosi al decided point, e nel game successivo Korda conquista un break sempre sul 40-40 fondamentale per chiudere il set sul 4-2 e portarsi a casa il pass per la finale.