Nadal sbarca in Australia: “Voglio iniziare bene la stagione. Ultima volta qui? Spero di no”

Rafael Nadal è sbarcato in Australia, dove nei prossimi giorni scenderà in campo nella nuova United Cup. Lo spagnolo è intervenuto in conferenza stampa: “Cercherò di aiutare la squadra. La cosa principale per me in questo momento è recuperare le buone sensazioni in campo, essere competitivo. Sono preparato perché accada, ma vedremo. Indipendentemente da quante stagioni sono nel tour, gli inizi sono sempre diversi. Ho un’enorme motivazione per iniziare bene. Gli ultimi mesi non sono stati facili per me. Cerco solo di fare il giusto allenamento prima dell’inizio del torneo”.

Al tennista spagnolo è stato chiesto se questa potrebbe essere la sua ultima volta in Australia. “Spero di no, quando arrivi a una certa età non sai mai quando sarà l’ultima. È ovvio, ma non mi piace parlarne in questo momento. Mi concentrerò sul giocare al massimo livello possibile per avere la possibilità di essere competitivo, di lottare per tutto. Questo è il mio obiettivo ora. Non sto pensando alla mia ultima volta qui. Cercheremo di divertirci, di creare qualcosa di speciale. Sono felice di fare quello che faccio”, ha concluso Nadal.