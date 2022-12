Musetti-Meligeni stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Felipe Meligeni Rodrigues Alves nel secondo singolare di Italia-Brasile, incontro inaugurale nel Gruppo E della United Cup 2023 per gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. La stagione del carrarino inizia dal cemento outdoor di Brisbane. L’azzurro ha terminato nel migliore dei modi la scorsa annata, chiusa alle porte della top venti grazie agli ottimi risultati conseguiti sulle superfici rapide tra settembre e novembre. L’ostacolo non sembra insormontabile.

Il giocatore sudamericano, infatti, si esprime al meglio sulla terra battuta, dove ha disputato la maggior parte dei tornei in carriera. Con l’italiano non ci sono precedenti da segnalare. A partire nettamente avanti nei pronostici sarà Musetti, di gran lunga più a suo agio sul veloce rispetto al suo avversario ed anche più esperto a giocare in palcoscenici di livello. Il brasiliano, infatti, si batte quasi sempre nei tornei Challenger essendo classificato ampiamente oltre i primi cento giocatori del mondo.

Musetti e Meligeni scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sulla Pat Rafter Arena di Brisbane dalle ore 04:00 italiane (le ore 13:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Musetti e Meligeni. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.