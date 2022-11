Musetti-Auger-Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime si affronteranno nel secondo singolare di Italia-Canada, seconda semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Il carrarino è reduce dalla sconfitta nei quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, fortunatamente ininfluente ai fini della qualificazione degli azzurri al penultimo atto. Il canadese, invece, ha rispettato il pronostico contro il tedesco Oscar Otte battendolo in due parziali. A partire leggermente favorito sarà il tennista nordamericano. Quest’ultimo si è reso protagonista di un immenso finale di stagione, condito da tre titoli consecutivi tra Firenze, Anversa e Basilea e dalla qualificazione alle ATP Finals di Torino. I precedenti sono in perfetta parità (2-2). L’unico andato in scena sul veloce indoor è stato appannaggio di Auger-Aliassime. Musetti, però, ha tutte le carte in regola per fare partita pari con il suo avversario.

Musetti ed Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi (sabato 26 novembre) come secondo match in programma a partire dalle ore 13:00. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La sfida può essere seguita in diretta in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre) dalle ore 13:00 alle ore 13:45. La copertura, successivamente, sarà garantita da Rai 2. I telespettatori potranno seguire i match anche su Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205).

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo singolare della seconda semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022 tra Musetti ed Auger-Aliassime. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale ed accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine della partita.