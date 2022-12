Mubadala World Tennis Championship 2022: programma e orari semifinali con Alcaraz

Continua il Mubadala World Tennis Championship 2022, torneo di esibizione dove si scontrano molti dei migliori tennisti del panorama mondiale. Dopo i quarti di finale giocati oggi pomeriggio, che hanno visto le vittorie di Tsitsipas e Rublev su Norrie e Coric, nella giornata di domani andranno in scena le due semifinali e la sfida per il 5° posto, in cui si affronteranno i due sconfitti di oggi alle 12:00 ore italiane. Per quanto riguarda le due semifinali, Tsitsipas aprirà la giornata con Ruud non prima delle 14:00. A seguire ci sarà il ritorno in campo di Alcaraz, che affronterà Rublev dopo la fine del match precedente.

Qui di seguito gli orari delle partite della giornata di domani.

ore 12 Norrie-Coric

non prima delle ore 14 Ruud-Tsitsipas

a seguire Alcaraz-Rublev