Morte Manolo Santana, Pietrangeli: “Grande dolore, spero si ricordino di lui”

by Davide Triolo

Nicola Pietrangeli - Foto Antonio Fraioli

“Manolo è un fratello che mi è morto, non ci sono parole. Io non ho avuto fratelli e lo consideravo tale, quindi adesso so cosa vuol dire perderne uno. Lui è stato un mio rivale se vogliamo, simpaticamente inteso, ma poi eravamo solo amici. Oggi provo un grande dolore. Spero che tutti questi fenomeni che ci sono adesso si ricordino che c’è stata gente come Manolo Santana“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Nicola Pietrangeli, intervenuto ai microfoni dell’AdnKronos dopo aver ricevuto la notizia della morte di Manolo Santana. L’ex tennista azzurro, icona dello sport italiano, ha commentato con dolore la scomparsa del collega e amico iberico; Pietrangeli ha speso parole al miele per Santana, avvicinandosi a lui come amico fraterno e dicendosi rammaricato per il triste evento. Una perdita non solo per il mondo del tennis, ma in generale per la storia dello sport.