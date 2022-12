Medvedev-Wawrinka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Daniil Medvedev e Stan Wawrinka si affronteranno nella prima semifinale della Diriyah Tennis Cup 2022, evento d’esibizione in programma fino a sabato 10 dicembre sui campi in cemento outdoor della città di Al Diriyah (Arabia Saudita). Il russo, testa di serie numero due e beneficiario di un bye agli ottavi di finale, ha esordito nel torneo ai quarti sconfiggendo in due set il rientrante Alexander Zverev. Lo svizzero, invece, ha disputato già due partite, entrambe vinte in tre set: prima il successo sul nostro Matteo Berrettini (sconfitto grazie a tre super tie-break) e poi la vittoria ancora più sofferta contro l’austriaco Dominic Thiem. I precedenti ufficiali sono in perfetta parità (2-2), con l’elvetico che si è aggiudicato gli ultimi due. I favori del pronostico, tuttavia, pendono dalla parte di Medvedev, maggiore indiziato per raggiungere la finalissima sia per predisposizione alla superficie sia per il fatto di essere il campione uscente della kermesse saudita.

Daniil Medvedev e Stan Wawrinka scenderanno in campo oggi (venerdì 9 dicembre). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata con inizio fissato non prima delle ore 14:00 italiane. La diretta televisiva sarà affidata ad Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery + e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Medvedev e Wawrinka. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata della kermesse saudita.