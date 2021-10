Masters 1000 Parigi-Bercy 2021, sorteggio duro per gli italiani: Sinner “vede” Alcaraz, Djokovic sulla strada di Fognini

by Giorgio Billone

Jannik Sinner - Foto Alexandre Hergott / Open Parc

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021, l’ultimo torneo “mille” della stagione tennistica prima delle Atp Finals. I tre italiani presenti nel main draw (il quarto, Berrettini, ha scelto di cancellarsi per arrivare al meglio alle Atp Finals), per nulla fortunati nel sorteggio. Fabio Fognini, infatti, dovrà battere Marton Fucsovics al primo turno, ma soprattutto se ci dovesse riuscire se la vedrà con il numero uno del seeding Novak Djokovic in una sfida quasi impari. Lorenzo Sonego, invece, ha un primo turno più complicato contro Taylor Fritz e un eventuale secondo turno ad altissimo coefficiente di difficoltà con Andrej Rublev.

Ma veniamo al più atteso, Jannik Sinner, che con la cancellazione di Berrettini è ottava testa di serie del torneo e dunque ha diritto al bye. Fattore positivo per l’altoatesino, che però dovrà già sudarsela al secondo turno: difficile che Herbert possa vincere la resistenza di un Alcaraz ormai lanciato verso una carriera di grandi successi, dunque ecco che potrebbe formarsi un accoppiamento di fascino e di next generation che hanno bruciato le tappe: l’azzurro dovrà dunque avere la meglio dello spagnolo e potrebbe così al terzo turno sfidare Carreno-Busta, avversario pericoloso ma alla portata. Se il cammino di Sinner, come tutti speriamo, non si interromperà presto, la proiezione lo vede contro Medvedev ai quarti, dunque nello stesso ottavo di tabellone del numero 2 al mondo, a testimoniare un sorteggio per nulla agevole.