Masters 1000 Parigi-Bercy 2021: Medvedev gioca il match perfetto e vola in finale, travolto Zverev

by Antonio Sepe

Daniil Medvedev - FOTO: A.NEVADO

Daniil Medvedev travolge Alexander Zverev e raggiunge la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021. Match senza errori da parte del russo, che si è imposto con un sonoro 6-2 6-2 in un’ora e 20′ di gioco, raggiungendo Novak Djokovic nell’atto conclusivo del torneo. I due tornano a sfidarsi per la prima volta dopo la finale degli Us Open 2021, in quello che potrebbe essere un assaggio delle imminenti Atp Finals.

CRONACA – Match equilibrato in avvio, con il tedesco che si procura due palle break già nel quarto gioco. I quattro punti consecutivi vinti da Medvedev per conquistare il game sono però l’inizio di un dominio. Zverev non riesce infatti a tenere il ritmo del suo avversario e si disunisce, lasciando andar via rapidamente il set. Il russo, di contro, continua a picchiare duro senza indietreggiare di un centimetro e ottiene il parziale per 6-2. Nel secondo set il copione non cambia ed è sempre Medvedev ad avere in mano il pallino del gioco. Zverev tiene faticosamente la battuta in apertura, prima che il suo avversario riprenda il monologo e voli sul 5-1. Sascha conquista appena il quarto game del match, ma non riesce ad evitare una significativa batosta. S’interrompe la striscia di vittorie consecutive per il tedesco, reduce dal successo a Vienna, che ora si concentrerà sulle Atp Finals. Medvedev tenterà invece di strappare il titolo di Bercy al giocatore che chiuderà la stagione da numero uno al mondo.