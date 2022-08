Masters 1000 Montreal 2022, ufficiale il ritiro di Novak Djokovic

by Daniele Forsinetti

Novak Djokovic - Foto Ray Giubilo

Novak Djokovic non prenderà parte al torneo Masters 1000 di Montreal 2022, adesso è ufficiale. Il serbo, a causa delle norme di contenimento della pandemia di Covid-19 vigenti negli Stati Uniti e in Canada per i non vaccinati, sarà costretto a saltare il prossimo torneo al via domenica 7 agosto. Con ogni probabilità l’ex numero uno del mondo dovrà rinunciare anche al Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, agli US Open 2022 saltando così il secondo torneo del Grande Slam di questa stagione dopo l’Australian Open dello scorso gennaio. Un duro colpo per la classifica Atp di Nole, che rischia di scivolare ancora più in fondo e, in ottica race, di non qualificarsi alle Atp Finals 20222 di Torino previste nel mese di novembre.