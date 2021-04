Masters 1000 Madrid 2021, Lorenzo Sonego non ci sarà: problema alla mano sinistra

by Michele Muzzarelli

Lorenzo Sonego - Foto Ray Giubilo

Lorenzo Sonego non sarà al via del Masters 1000 di Madrid 2021. Il giocatore piemontese è infatti alle prese con un problema a un dito della mano sinistra dopo un incidente domestico occorsogli negli scorsi giorni. Per questo motivo l’azzurro, recente vincitore del Sardegna Open, non sarà al via del torneo spagnolo. Obiettivo recuperare la miglior condizione in vista degli Internazionali di Roma e del Roland Garros, ultimi due appuntamenti della stagione su terra rossa dove il Sonego ammirato in questa prima parte di stagione può senza dubbio fare molto bene.