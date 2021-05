Internazionali BNL d’Italia 2021: Nadal centra la 12a finale a Roma, Opelka liquidato in due set

by Daniele Forsinetti

Rafael Nadal - FOTO: Mateo Villalba

Rafael Nadal batte in due set 6-4 6-4 lo statunitense Reilly Opelka nella prima semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2021 e centra la sua dodicesima finale a Roma, dove domani affronterà il vincente della sfida tra l’azzurro Lorenzo Sonego e il numero uno del mondo Novak Djokovic.

L’inizio di partita è abbastanza moderato, con i due rivali che non mostrano particolari problemi nel mantenere i rispettivi turni di battuta, anche se in risposta i guizzi più rilevanti arrivano dallo statunitense. Quest’ultimo, infatti, nel quarto game si ritaglia ben quattro palle break, ma il maiorchino è bravo ad annullarle e ad invertire completamente l’inerzia dell’incontro a proprio favore, strappando il servizio al rivale alla prima occasione creata nel gioco successivo. A quel punto Opelka perde un po’ di fiducia nei propri mezzi, tanto da concedere altre tre palle break al numero 3 del mondo, ma grazie alla sua potente battuta riesce a salvarsi e a restare in corsa. Rafa, dopo aver rischiato grosso nel quarto game, non sbaglia praticamente più nulla al servizio e vince il primo set con il punteggio di 6-4.

Nel secondo parziale Nadal prova subito ad alzare il ritmo, costruendosi due palla break nel terzo gioco; Opelka riesce a cancellarne due, ma alla terza chance lo spagnolo firma un importante allungo. Lo statunitense procede senza troppi problemi nei suoi successivi turni di servizio, ma in risposta ha grandi difficoltà nel perforare la difesa del rivale, il quale viaggia agevolmente verso il successo. Nell’ultimo game Opelka tenta il tutto per tutto portandosi avanti 30-15 sul servizio del maiorchino, ma Nadal, con la sua proverbiale freddezza, chiude con un doppio 6-4 e centra la sua dodicesima finale al Foro Italico.