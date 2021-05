Internazionali BNL d’Italia, Barty dopo il ritiro: “Voglio essere al 100% a Parigi”

by Federico Parodi

Ashleigh Barty - Foto Courtesy of Mutua Madrid Open

“Devo ascoltare il mio corpo per cercare di essere al cento per cento al Roland Garros in un paio di settimane“. Così l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del mondo, dopo il ritiro dagli Internazionali BNL d’Italia mentre era in vantaggio 6-4 e 2-1 contro Coco Gauff in seguito a un problema al braccio.

“La causa del mio ritiro e’ stata questo problema muscolare al braccio destro che mi porto ormai da anni, da quando ne avevo 15 o 16. In certe condizioni mi da’ piu’ fastidio, oggi era una giornata no, e il dolore e’ peggiorato giocando: non e’ mai bello non finire un match, in un evento di questo livello in particolare, ma il dolore stava diventando sempre piu’ difficile da sopportare“, ha spiegato l’australiana in conferenza stampa.

Ancora Barty. “Mi ci vorrà qualche giorno senza racchetta e poi riprendero’ – ha aggiunto – sono fiduciosa che col mio team riusciremo a gestire questo problema, e sono altrettanto fiduciosa che potremo risolverlo prontamente, in tempo per Parigi“, ha concluso.