Internazionali BNL d’Italia 2022, Djokovic-Auger Aliassime domani in tv: orari e diretta streaming

by Michele Muzzarelli

Novak Djokovic, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giubilo

Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime si sfidano venerdì 13 maggio nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022. Al Foro Italico di Roma sale l’attesa per un nuovo impegno del numero uno del mondo, chiamato a superare il canadese per centrare l’ennesima semifinale in carriera sui campi romani. Nessun precedente tra i due in tornei ufficiali, andiamo a scoprire quando e come seguire la partita.

ORARI, TV E STREAMING – Il quarto di finale tra Djokovic e Auger-Aliassime è in programma come secondo e ultimo match della sessione serale sul Campo Centrale. Difficilmente i due saranno in campo prima delle 20:30-21:00, con la partita che sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. Sportface vi racconterà l’incontro in tempo reale con aggiornamenti live, cronaca, highlights e tanto altro ancora.