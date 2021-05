Internazionali BNL d’Italia 2021: Trevisan cede in rimonta alla kazaka Shvedova

Sconfitta amara per Martina Trevisan, che all’esordio negli Internazionali BNL d’Italia 2021 si arrende in rimonta alla kazaka Shvedova. Tanti rimpianti per l’azzurra, avanti 6-0 5-3 ma incapace di chiudere il match. 0-6 7-6(4) 7-6(6) il punteggio in favore della sua avversaria, che dopo due ore e trentasei minuti di gioco porta a casa il match staccando il pass per il secondo turno. Shvedova, che ha sprecato ben quattro match point nel tie-break decisivo prima di trionfare, sfiderà Ashleigh Barty.

CRONACA – Come suggerisce il punteggio, il primo set è stato completamente a senso unico ed ha visto l’azzurra imporsi con un sonoro 6-0. Shvedova ha avuto una sola chance per vincere un game, ma Martina l’ha annullata nel quinto gioco. L’ottimo momento di Trevisan è proseguito anche nel secondo set, dove è stata avanti di un break sin da subito. Nonostante fosse in vantaggio prima 4-1 e poi 5-3, la ragazza toscana non è riuscita a chiudere e si è dovuta rifugiare al tie-break. Dopo un inizio combattuto, è stata la sua avversaria a spuntarla per 7-4. La frazione decisiva si è rivelata altrettanto equilibrata, anche se Trevisan è riuscita a conquistare un vantaggio non indifferente. Purtroppo, anche in questo caso ha potuto servire per il match ma non è bastato. Il vero psicodramma, tuttavia, si è consumato nel tie-break. Avanti 6-2, Shvedova ha mancato quattro match point consecutivi. Ciononostante, Trevisan non ne ha approfittato e, con un clamoroso errore commesso sul 7-6 ha ceduto la partita alla kazaka.