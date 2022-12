Fritz-Norrie in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Taylor Fritz e Cameron Norrie si affronteranno nella seconda semifinale della Diriyah Tennis Cup 2022, evento d’esibizione in programma fino a sabato 10 dicembre sui campi in cemento outdoor della città di Al Diriyah (Arabia Saudita). Lo statunitense, beneficiario di un bye agli ottavi di finale in quanto testa di serie, si è presentato nel torneo battendo in due set il polacco Hubert Hurkacz ai quarti. Il britannico, invece, ha disputato due partite, vinte entrambe contro pronostico rispettivamente contro l’australiano Nick Kyrgios ed il greco Stefanos Tsitsipas.

I precedenti ufficiali vedono in vantaggio per 6-5 il tennista americano, che partirà con i favori del pronostico. Fritz ha terminato la sua stagione arrivando fino alle semifinali delle ATP Finals a Torino rivelandosi la sorpresa della manifestazione piemontese ed arrendendosi solamente dopo due tie-break estremamente combattuti contro il futuro trionfatore al Pala Alpitour, il serbo Novak Djokovic. Chi vince se la vedrà nell’ultimo atto contro uno tra il russo Daniil Medvedev o lo svizzero Stan Wawrinka, in campo nel primo pomeriggio italiano per la prima semifinale.

Taylor Fritz e Cameron Norrie scenderanno in campo oggi (venerdì 9 dicembre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata con inizio fissato non prima delle ore 18:00 italiane. La diretta televisiva sarà affidata ad Eurosport 1 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery + e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Fritz e Norrie. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata della kermesse saudita.