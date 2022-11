Finals Coppa Davis 2022, Italia-Usa: si parte con Sonego-Tiafoe, Musetti sfida Fritz

Grande attesa per l’inizio di Italia-Usa, match valido per i quarti di finale nelle Finals di Coppa Davis 2022. Senza Jannik Sinner e Matteo Berrettini, gli azzurri vanno a caccia dell’impresa in un confronto che vede gli statunitensi partire coi favori del pronostico. Di seguito le scelte di Volandri ad un’ora dal via. Si parte con Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe, mentre a seguire Lorenzo Musetti dovrà vedersela col numero 9 al mondo Taylor Fritz. A seguire la sfida di doppio con Bolelli e Fognini in campo contro Paul e Sock.

ITALIA v USA

Lorenzo Sonego v Frances Tiafoe

Lorenzo Musetti v Taylor Fritz

Simone Bolelli/Fabio Fognini v Tommy Paul/Jack Sock