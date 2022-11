Perfetta parità tra Italia e Canada al termine dei due singolari. Sarà ancora una volta il doppio a decidere chi sfiderà l’Australia in finale. Lorenzo Musetti infatti non riesce a sovvertire il pronostico, cedendo con il punteggio di 6-3 6-4 ad Auger-Aliassime nel secondo singolare della semifinale di Coppa Davis 2022. In un match perlopiù dominato dai servizi il canadese ha messo in mostra i progressi dell’ultimo periodo, riuscendo a piazzare la zampata decisiva da vero campione in entrambe le frazioni. Il giovane tennista di Carrara ha giocato un più che discreto match, ma non è bastato contro un top10 che già poche settimane fa a Firenze l’aveva battuto piuttosto nettamente.

PRIMO SET – L’inizio è subito in salita per Lorenzo, che nel suo secondo turno di battuta è subito costretto a fronteggiare uno 0-30. L’azzurro riesce nella rimonta con quattro punti consecutivi, ma cede nel successivo turno di servizio. A zero Auger-Aliassime realizza il break e non si volta più indietro fino al 6-3 finale. Prestazione impeccabile da parte del canadese, che non si è mai trovato a fronteggiare occasioni pericolose nei propri turni.

SECONDO SET – Il dominio da parte dei servizi continua anche per buona parte del secondo parziale, con il canadese come sempre inavvicinabile e anche Lorenzo che riesce a trovare buona continuità con la prima di servizio. Il nono game però è fatale. Due dritti dell’azzurro terminano out di pochi centimetri, quanto basta per offrire le prime palle break del set al numero uno canadese. Quest’ultimo con un passante di rovescio vincente riesce a conquistare il break. Chiamato a servire per l’incontro si ritrova improvvisamente 0-30, ma reagisce da numero sei del mondo e con quattro punti di fila si impone per 6-4.