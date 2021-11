Finale Zverev-Medvedev in tv oggi in chiaro: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2021

by Aliosha Bona

Alexander Zverev, Nitto Atp Finals - foto Ray Giubilo

Novak Djokovic e Daniil Medvedev si sfidano in occasione della finale alle Nitto Atp Finals 2021. La battaglia che vale il titolo sarà disponibile in chiaro e vede opposto il numero due al numero tre del mondo. I due hanno rispettivamente battuto Novak Djokovic e Casper Ruud nel penultimo atto.

L’incontro va in scena oggi, domenica 21 novembre, dalle ore 17.00. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204) e Rai 2 in chiaro (canale 2 del digitale terreste e 5002 di Sky), con live streaming proposto tramite le piattaforme Sky Go e Rai Play. Possibile, inoltre, che SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) proponga l’incontro in differita. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-match, con annessi highlights.

