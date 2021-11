Finale Djokovic-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2021

by Antonio Sepe

Novak Djokovic - Foto Ray Giubilo

Novak Djokovic dovrà vedersela con Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021, prestigioso torneo francese. I due tornano ad affrontarsi per la prima volta in un match ufficiale dalla finale degli Us Open. Il serbo è sicuramente a caccia della vendetta, ma ha già raggiunto il suo obiettivo primario, vale a dire chiudere la stagione da numero uno del mondo. Una posizione che sicuramente il russo tenterà di attaccare nel 2022, perciò saranno fondamentali anche i punti di questa finale. In semifinale Djokovic ha sofferto contro Hurkacz, spuntandola al tie-break del terzo, mentre Medvedev ha passeggiato contro Zverev. L’ultimo atto del torneo francese si svolgerà nel corso della giornata di domenica 7 novembre, non prima delle ore 15.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming disponibile tramite l’applicazione Sky Go, riservata agli utenti abbonati. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti concernenti l’attesa finale.

