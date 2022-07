Errani-Cocciaretto in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2022

by Enrico Ricciulli

Sara Errani - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events

Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto si affronteranno nel primo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2022 (terra). Tra le due sarà il primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. Entrambe sono in un buon momento di forma. La romagnola si è presentata in Sicilia dopo il titolo conseguito sul rosso di Contrexville (Wta 125). La marchigiana, invece, è reduce dall’ottimo quarto di finale raggiunto a Budapest, dove si è arresa in due set solamente alla qualificata americana Bernarda Pera, futura vincitrice della manifestazione. Nonostante la maggior esperienza in certi palcoscenici, sarà proprio Errani a partire leggermente sfavorita secondo le previsioni dei bookmakers. Come tutti i derby, tuttavia, si preannuncia una partita apertissima e carica di tensione. La vincitrice sfiderà al secondo turno sicuramente una tennista francese, una tra Caroline Garcia o Chloe Paquet.

Errani e Cocciaretto scenderanno in campo oggi (martedì 19 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match di giornata sul Center Court (inizio fissato non prima delle ore 20:00). Il programma sarà aperto alle ore 16:00 dalla kazaka Putintseva, opposta alla lucky loser australiana Fourlis. La diretta televisiva di Errani-Cocciaretto è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una live streaming. Questa è fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il derby di primo turno tra Errani e Cocciaretto. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti per tutto l’arco dell’appuntamento siciliano.