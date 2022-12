Djokovic, il serbo già in Australia per preparare i primi tornei della stagione

Il tennista serbo, Novak Djokovic, è atterrato poco fa in Australia, questa volta senza problemi rispetto allo scorso anno. L’ex numero uno al mondo infatti si trova ad Adelaide, per preparare al meglio i primi appuntamenti stagionali del 2023. In primo luogo ci sarà l’Adelaide International, in partenza domenica, per poi affrontare l’Australian Open.

Proprio il direttore dello slam australiano, Craig Tiley, ha parlato poi di Novak Djokovic, dichiarando: “Penso che tornerà a essere il tennista da battere. Ha chiuso l’anno giocando il suo miglior tennis, vuole essere ricordato come il più grande di sempre e cercherà di eguagliare il record di Major di Rafa. Come sarà accolto? Ho grande fiducia nel pubblico australiano, un pubblico educato e che ama vedere i grandi giocatori e i grandi match”.