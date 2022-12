Diriyah Tennis Cup 2022: Wawrinka e Medvedev in semifinale, Norrie elimina Tsitsipas

Sarà tra Stan Wawrinka e Daniil Medvedev la prima semifinale della Diriyah Tennis Cup 2022, evento d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre sul cemento outdoor di Al Diriyah (Arabia Saudita). Lo svizzero, dopo aver sbarrato la strada a Matteo Berrettini nella mattinata italiana, questo pomeriggio ha fatto fuori in tre set anche il russo Andrey Rublev, beneficiario di un bye all’esordio in quanto testa di serie: (3)6-7 6-2 10-6 il punteggio finale in favore dell’ex campione Slam dopo poco più di un’ora e mezza di partita. L’asso elvetico ha resettato alla grande il primo set perso in lotta prevalendo in rimonta per dieci punti a sei al super tie-break decisivo.

Buono, invece, l’esordio di Medvedev, che stamattina ha riposato essendo il numero due del seeding saudita. Il finalista in carica degli Australian Open ha messo fuori gioco il tedesco Alexander Zverev, uscito sconfitto con lo score di 6-0 6-4 dopo un’ora e ventotto minuti di match. Non male il rientro ai campi del teutonico dopo il brutto infortunio alla caviglia patito durante lo scorso Roland Garros. In mattinata il successo sull’austriaco Thiem mentre nella serata italiana un buon secondo set disputato contro il russo, riuscito a chiudere in due set rimontando anche un break di svantaggio.

In serata, vittoria in due set con un doppio 6-4 6-4 per Cameron Norrie, capace di estromettere dal ricco torneo saudita Stefanos Tsitsipas. I favori del pronostico erano per il greco, che però nel primo set perde il servizio già nel terzo gioco e da lì in avanti è costretto a rispondere. Il britannico concede pochissimo nei suoi turni di di battuta e ha anzi tre palle set in risposta nel nono game, ma l’ellenico è bravo ad annullare le tre palle break, capitolando però nel decimo gioco. Andamento pressoché identico anche nel secondo game: Tsitsipas parte male al servizio e subisce il break nel terzo game, ha subito la doppia chance di riprendersi il servizio perso ma Norrie alza il livello e annulla due palle break, poi al servizio è implacabile e approda ancora agevolmente al 6-4. Sfiderà in semifinale il vincitore dell’incontro che chiude il programma di oggi, quello tra Taylor Fritz e Hubert Hurkacz.