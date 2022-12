Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Diriyah Tennis Cup 2022 per la giornata di giovedì 8 dicembre. L’esibizione saudita parte alle ore 09:00 italiane con i quattro match di ottavi di finale, uno di seguito all’altro. In campo anche il nostro Matteo Berrettini, che aprirà il programma contro Stanislas Wawrinka. Nella seconda parte di giornata i quattro vincitori sfideranno le prime quattro teste di serie, che erano state esentante dal round d’esordio.

COPERTURA TV

I PARTECIPANTI

MONTEPREMI

PROGRAMMA GIOVEDI’ 8 DICEMBRE

OTTAVI DI FINALE

Ore 09:00 – Stan Wawrinka (SUI) vs. Matteo Berrettini (ITA)

A seguire – Dominic Thiem (AUT) vs. Alexander Zverev (GER)

A seguire – Cameron Norrie (GBR) vs. Nick Kyrgios (AUS)

A seguire – Hubert Hurkacz (POL) vs. Dominic Stricker (SUI)

QUARTI DI FINALE

Non prima delle 14:00 – Andrey Rublev (RUS) vs. Stan Wawrinka (SUI) o M. Berrettini (ITA)

A seguire – Daniil Medvedev (RUS) vs. Dominic Thiem (AUT) o Alexander Zverev (GER)

Non prima delle 18:00 – Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Cameron Norrie (GBR) o Nick Kyrgios (AUS)

A seguire – Taylor Fritz (USA) vs. Hubert Hurkacz (POL) o Dominic Stricker (SUI)