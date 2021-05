Davis Cup Finals 2021, in vendita i biglietti per l’ultimo atto del torneo a Torino

Il presidente di Kosmos, Gerard Piqué, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a tale argomento: “Dopo il rinvio nel 2020, non vediamo l’ora che arrivi il momento di questa nuova edizione del torneo. L’apertura della vendita dei biglietti è un momento significativo. Il pubblico gioca un ruolo chiave in una competizione come la Coppa Davis. e, situazione pandemica permettendo, ci aspettiamo di veder arrivare appassionati da tutte le parti del mondo. Tutte e tre le sedi di gara partiranno con una disponibilità dei posti ridotta al 50% della capienza e siamo fiduciosi che, se la percentiuale dei vaccinati sarà quella che ci si aspetta e la pandemia sarà sotto controllo, si possa aumentare quella percentuale all’Arena di Madrid. Lo stesso discorso vale per Innsbruck e Torino, dove i nostri partner sono in contatto con le Autorità dei rispettivi Paesi per applicare le misure che saranno in vigore”