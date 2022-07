Da Wimbledon ai quarti dell’ATV Tennis Open, Lucrezia Stefanini: “L’obiettivo è la top 100 WTA”

by Redazione

Lucrezia Stefanini - Foto Marco Lori

È Lucrezia Stefanini l’ultima italiana rimasta in gara all’ATV Tennis Open. Sul Centrale del Circolo Antico Tiro a Volo la toscana classe ’98 ha demolito la russa Anastasia Tikhonova con un netto 6-1 6-1 in appena 67 minuti di gioco. Brillante e concreta, la numero 179 del mondo accede così ai quarti di finale del torneo ITF $60.000+H della capitale.

Stefanini vince e convince – “Sono partita molto bene – l’analisi di Stefanini -, avevo le idee chiare, sapevo cosa fare per mettere in difficoltà la mia avversaria. Ho preparato la sfida con il mio coach Ferdinando Bonuccelli e con i tecnici federali Tathiana Garbin e Vittorio Magnelli: essere ordinata dal primo all’ultimo punto è stata la chiave, sono contenta”. La sua prossima avversaria sarà la cipriota Raluka Serban, che ha eliminato la laziale Federica Di Sarra (5-7 6-0 6-2): “La conosco, ci ho giocato due volte (azzurra avanti 2-0 nei precedenti di 2017 e 2018, ndr). Sarà un’altra lotta, devo essere forte mentalmente e concentrarmi innanzitutto sul mio tennis”. Gli obiettivi di Stefanini, reduce dalla sua prima esperienza a Wimbledon (in cui ha anche superato un turno in qualificazioni) sono delineati: “Voglio entrare in top 100 WTA, ma so di dover continuare a ragionare step by step. È una stagione di prime volte per me, mi sto confrontando con giocatrici molto forti: devo ampliare il mio bagaglio e fare tante altre nuove esperienze. Sicuramente rispetto agli ultimi anni sono più cosciente e più brava ad analizzare le mie prestazioni. La gestione dei match, della tensione e dei momenti delicati degli incontri è fondamentale per diventare una grande giocatrice”.

Fuori le altre azzurre – Eliminate le altre italiane: Verena Meliss è stata sconfitta da Isabella Shinikova, Diletta Cherubini da Elina Avanesyan, Federica Di Sarra come detto da Raluka Serban e Bianca Turati da Chloe Paquet (testa di serie numero 1 del tabellone). Ai quarti di finale anche Diana Shnaider, Olivia Gadecki e Tara Wurth.

I risultati di giovedì 14 luglio

Secondo turno

Isabella Shinikova b. Verena Meliss 6-3 6-2

Elina Avanesyan b. Diletta Cherubini 7-5 6-7(5) 6-3

Raluka Serban b. Federica Di Sarra 5-7 6-0 6-2

Diana Shnaider b. Irina Bara 3-6 6-4 6-1

Chloe Paquet b. Bianca Turati 6-0 6-1

Olivia Gadecki b. Andreea Prisacariu 6-0 6-0

Lucrezia Stefanini b. Anastasia Tikhonova 6-1 6-1

Tara Wurth b. Louisa Chirico 6-2 6-2