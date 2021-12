Da Giorgi a Trevisan, sino a Bronzetti e Delai: team 2022, preparazioni invernali e programmazioni

by Lorenzo Andreoli

Camila Giorgi e Sergio Giorgi - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events

Una nuova stagione è alle porte anche nel circuito WTA. Tra novità e conferme, Sportface analizza dettagliatamente la situazione di tutte le principali tenniste italiane. Dai team ai luoghi della preparazione invernale, sino alla programmazione relativa alla prima parte dell’anno.

Il WTA 1000 di Montreal, i quarti di finale ai Giochi Olimpici di Tokyo ed il ritorno tra le prime 35 giocatrici del mondo: Camila Giorgi (n.34) è reduce dal suo anno migliore e guarda avanti con rinnovata fiducia. “Abbiamo svolto una dura preparazione – ha dichiarato Sergio Giorgi a Sportface.it – ma molto buona. Partiremo il 28 per Melbourne, e come primo torneo Camila giocherà un WTA 250”. Prima degli Open d’Australia, inoltre, risulta iscritta anche al WTA 500 di Adelaide. I forfait di Karolina Pliskova e Serena Williams rendono Giorgi quasi certa di partecipare al primo Slam dell’anno come testa di serie: sarebbe la seconda volta dopo gli Australian Open 2019, che disputò da ventisettesima forza del seeding.

Per Jasmine Paolini (n.53) la meritata top-50 è davvero ad un passo. Dopo la conquista del primo titolo WTA sul veloce di Portoroz e la semifinale indoor a Courmayeur, la tennista di Castelnuovo di Garfagnana sta ricaricando le pile in vista di un 2022 che entrerà nel vivo con un WTA 250 a Melbourne, il WTA 500 di Adelaide e gli Australian Open. A seguirla sarà sempre coach Renzo Furlan, nella stagione appena trascorsa ancora più vicino a Jasmine e artefice principale dei progressi esponenziali della numero 2 d’Italia. Michelangelo Manganello, invece, si occuperà della parte atletica. Presente nello staff dopo gli ottimi risultati del 2021 anche Danilo Pizzorno (videoanalisi).

Un titolo ($80.000 sulla terra rossa di Valencia), due finali e tanti infortuni. Martina Trevisan (n.112) vuole lasciarsi alle spalle il 2021 e per farlo riparte dalle certezze. Il team prevede ancora Matteo Catarsi (allenatore), Donato Quinto (trainer) e Lorenzo Beltrame (mental coach). Per la preparazione invernale, della durata di quattro settimane, ha scelto il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. La programmazione prevede un WTA 250 a Melbourne e gli Australian Open (al momento è sesta testa di serie nelle qualificazioni): partenza il 26 gennaio.

Nessuna novità anche per Sara Errani (n.120), in questo momento a Valencia per una preparazione di ben sei settimane. Con lei gli inseparabili Pablo Lozano e Alice Savoretti, che avrà anche il ruolo di preparatrice atletica. I primi appuntamenti dovrebbero essere un WTA 250 a Melbourne e le qualificazioni al primo major della stagione.

Lucia Bronzetti (n.147) ha vissuto un 2021 da favola, iniziato da numero 341 e chiuso con un balzo di quasi 200 posizioni. Le vittorie nel circuito ITF, l’esordio WTA (con quarti di finale) a Losanna, un posto tra le migliori otto anche a Palermo e a Portoroz: scocca l’ora delle conferme.

La base sarà nuovamente il Piccari&Knapp Tennis Team di Anzio (dove sta scaldando i motori anche Deborah Chiesa), e a seguirla sarà prevalentemente Francesco Piccari. Anzio è anche la sede scelta per la pre-season (che terminerà subito dopo Natale) ricca di lavoro atletico con Cristian Cassioli e Matteo Zomparelli. In programma come primo torneo del nuovo anno il WTA 500 di Adelaide e le qualificazioni agli Australian Open.

Elisabetta Cocciaretto (n.156) è ferma da metà luglio. Dopo la semifinale nel WTA 250 di Guadalajara e le due vittorie in singolare nei play-off di Billie Jean King Cup in Romania, ha disputato l’ultimo match sulla terra rossa di Budapest. Troppo forte il dolore al ginocchio sinistro, tanto da portarla ad operarsi circa due mesi fa. ‘Cocci’ sta meglio e lentamente sta riprendendo la propria routine. La famiglia è quella di sempre, gestita dall’attenta supervisione di Fausto Scolari. Se le cose dovessero mettersi per il verso giusto dal punto di vista fisico, anche la giovane tennista marchigiana inizierà la stagione in Australia.

Lucrezia Stefanini (n.177) sta svolgendo il lavoro invernale alla Milago Tennis Accademy di Buccinasco (Milano), insieme a coach Ferdinando Bonuccelli e al supporto di Claudio Fortuna. Importante il lavoro del preparatore atletico Marco Salerno e di Mara Bellerba per la parte mentale. Dopo aver chiuso la stagione con la miglior classifica di sempre, la tennista toscana sta cercando di risolvere un problema alla spalla al fine di presentarsi al meglio ai nastri di partenza della nuova stagione. Il 26 dicembre la partenza per Melbourne, dove disputerà le qualificazioni agli Australian Open.

Si allarga il team intorno a Giulia Gatto-Monticone (n.188) ed è lei stessa a fare il punto della situazione. “Abbiamo iniziato come di consueto la preparazione alla Sisport Torino e c’è tanta voglia di farsi trovare pronti. Insieme a me c’è Federica Rossi, alla sua seconda stagione con noi, e da quest’anno si sono unite anche Jessica e Tatiana Pieri (n.290 e n.557).

In campo c’è Tommaso Iozzo, coadiuvato da Francesca Campigotto, mentre Stefano Pucci coordina i suoi collaboratori per la parte atletica. In questo momento al centro di tutto c’è il lavoro legato al fisico, senza mai tralasciare gli aspetti tecnico-tattici e l’importanza del fattore mentale. Partirò per l’Australia il 27 dicembre, mentre le altre ragazze inizieranno la stagione qualche settimana dopo”.

Federica Di Sarra (n.203) ha vissuto un ottimo 2021, impreziosito dalla finale nel $60.000 di Versmold (Germania) e dal terzo turno di qualificazioni agli US Open, il suo primo tentativo di accedere al main draw di uno slam. Dopo l’esperienza al Piccari&Knapp Tennis Team di Anzio (Roma), la tennista di Fondi è ripartita dalla Torino Tennis Academy dove sta svolgendo la preparazione invernale da oltre due settimane sotto lo sguardo attento di Gianluca Luddi e Alberto Giraudo, oltre al supporto fornito a distanza dal preparatore atletico Matteo Ferrari. “Ho iniziato a lavorare in modo graduale in modo da capire se avrò o meno dolore alla spalla destra, sarà quella la ‘prova del 9’. Probabilmente giocherò un $60.000 prima delle qualificazioni agli Australian Open. Per l’anno che verrà l’idea è di alternare ITF a tornei del circuito maggiore”.

Momento delicato per Cristiana Ferrando (n.296). La tennista ligure, dopo aver essere entrata in contatto con una persona positiva, ha contratto il Covid-19 e ne è uscita da poco. “Sono uscita di casa da qualche giorno – ha raccontato – dopo essere stata ferma a lungo. Io ed il mio team non abbiamo ancora parlato di programmazione, dovremo capire insieme di quante settimane avrò bisogno per riprendermi fisicamente. Complessivamente ho cinque giorni di allenamento alle spalle, poco per fare previsioni. Sicuramente per tutto gennaio mi allenerò”. Cristiana fa base al Circolo Tennis Padova dove si allena con papà Paolo ed il supporto di Riccardo Marcon.

Bianca Turati (n.322) prosegue il percorso iniziato ormai quasi due anni fa alla Horizon Tennis Home di Massimo Sartori, a Vicenza. L’atleta di Barzanò (Lecco), che nel 2016 è volata negli Stati Uniti insieme alla sorella Anna per giocare e laurearsi alla Texas University di Austin, ha esordito quest’anno a livello WTA, raggiungendo il secondo turno ad Abu Dhabi. Il coach è Nicola Ceragioli, supportato dai preparatori Max Pinducciu ed Elia Andreis. Bianca è esattamente a metà delle otto settimane di pre-season e punta ai tornei ITF della seconda metà di gennaio, fascite plantare permettendo.

Smaltita la sbornia per lo scudetto conquistato a Cesena con la maglia del Tennis Club Parioli di Roma, Camilla Rosatello (n.414) sta già programmando la nuova stagione. La piemontese, classe 1995, si trova in Sicilia per la preparazione invernale che svolgerà presso il Cinà Tennis Institute di Palermo; durante l’anno si allenerà non soltanto sull’isola ma anche con Enrico Gramaglia e Duccio Castellano e con Enrico Salerno per la parte atletica. Tornei? “A breve valuterò – spiega – ma si partirà a metà gennaio con alcuni $25.000”. Campionessa d’Italia anche Martina Di Giuseppe (n.281), certa di ripartire dal “suo” Tennis Club Parioli accanto a Gianluca Pasquini. Programmazione e parte restante del team le deciderà nelle prossime settimane.

Lisa Pigato (n.488) si trova a casa, alla Milano Tennis Academy, dove sta ricaricando le batterie. Per la bergamasca, che nel WTA 250 di Parma ha sfidato al primo turno una leggenda come Serena Williams, tanto lavoro in attesa di una stagione che si prospetta elettrizzante. Accanto a lei coach Giacomo Oradini (insieme a papà Ugo) ed il preparatore atletico Sergio Bugada. A gennaio subito alcuni $25.000 per lei, a partire da Monastir e Sharm el-Sheikh.

Last but not least Melania Delai (n.564), che a Solarino ha chiuso l’anno nel modo più dolce possibile ed è carichissima.

La vittoria del suo primo $15.000 proietta la 19enne trentina verso un 2022 che potrebbe diventare presto l’anno del salto diqualità. Per la preparazione Melania ha scelto la provincia di Verona, con una possibile tappa nella più calda Sicilia del Cinà Tennis Institute. Il team è composto dallo storico allenatore Alessandro Bertoldero, affiancato da Francesco Borgo, dal preparatore fisico Massimo Todeschi e da Danilo Pizzorno con le sue preziose videoanalisi. La stagione inizierà a fine gennaio con alcuni tornei da 25.000 dollari di montepremi.