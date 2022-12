Coppa Davis, Spagna: “Bruguera non sarà più il capitano”

Sergi Bruguera non sarà più il capitano della squadra spagnola di Coppa Davis. L’informazione è stata resa nota dalla Federazione spagnola del tennis (RFET): l’ex numero 3 del mondo lascia dunque la guida della Nazionale di Davis. “Sergi Bruguera e RFET hanno deciso di comune accordo di terminare il loro rapporto. Bruguera non sarà più l’allenatore della squadra di Coppa Davis. Il Consiglio RFET desidera esprimere la sua gratitudine a Sergi Bruguera per il lavoro svolto alla guida della squadra spagnola dal 2017”, si legge nella nota diffusa dalla Federtennis iberica.