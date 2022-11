Coppa Davis 2022, Sky Sport: lesione al polpaccio per Simone Bolelli

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la sorprendente scelta di schierare Matteo Berrettini per il doppio decisivo della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Canada. Il tennista romano non gioca da più di un mese e in questi giorni a Malaga ha solamente svolto qualche blando allenamento. La scelta però è di natura fisica, secondo quanto riporta Sky Sport. Simone Bolelli ha accusato una lesione al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo in coppia con Fabio Fognini. Una vero peccato per il tennista di Budrio, che giovedì in coppia con il ligure aveva regalato la vittoria all’Italia contro il Canada.