Coppa Davis 2022, Shapovalov porta il primo punto al Canada: dominato Kokkinakis

Il Canada è ad un passo dal suo primo trionfo in Coppa Davis. Vantaggio per i nordamericani dopo il primo singolare, nella finale contro l’Australia. Denis Shapovalov ha avuto decisamente vita facile contro Thanasi Kokkinakis, imponendosi con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Ora Felix Auger-Aliassime proverà a chiudere subito i conti nel secondo match, che lo vedrà opposto ad Alex De Minaur.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA – Una sfida che come denota il punteggio è stata realmente a senso unico. Il canadese è subito scappato via sul 4-0 in pochi minuti, dando vita ad un primo set che di fatto non c’è stato. Nel secondo parziale Kokkinakis resiste nel primo game di servizio, ma perde quello successivo e va sotto di un break. Questi poi diventano due dopo il settimo gioco. Shapovalov al solito si inceppa e permette all’australiano di recuperare dal 2-5 al 4-5. Il canadese però non si lascia sfuggire la seconda opportunità di servire per il match e chiude 6-2 6-4.