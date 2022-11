Coppa Davis 2022: De Minaur asfalta un Cilic disastroso, si va al doppio decisivo

De Minaur passeggia su un irriconoscibile Cilic nel secondo match di Coppa Davis tra Australia e Croazia vincendo 6-2 6-2. Partita mai in discussione che De Minaur chiude in due set togliendo il servizio in apertura di entrambi i set portando la sfida al doppio decisivo che decreterà la prima finalista di Coppa Davis. Il tennista australiano risponde alla vittoria agevole di oggi pomeriggio di Coric su Kokkinakis in due set. A breve il match tra Mektic/Pavic e Thompson/Purcell. La nazione che uscirà indenne dal doppio affronterà in finale la vincente della sfida tra Italia e Canada.

Primo set senza storia messo in discesa dal break in apertura concesso da Cilic che con 4 doppi falli regala il vantaggio a De Minaur dopo un game di 10 minuti. De Minaur domina al servizio e vince quasi la totalità degli scambi lunghi. Nonostante una percentuale di prime più bassa dell’australiano rispetto al croato pesa il bilancio pesantissimo degli errori gratuiti, 17-3 in favore di De Minaur. CIlic va in difficoltà nel suo terzo game di servizio salvandosi a fatica per poi concedere un altro break consegnando il primo set a De Minaur con un parziale pesante di 6-2.

Secondo set che sembra inizia bene per Cilic che con 3 ace sale 40-0. Il tennista croato stacca la spina commettendo 2 doppi falli e facendosi brekkare per la seconda volta in apertura. De Minaur approfitta degli errori di Cilic e con un parziale di 9 punti a 0 sale subito 2-0. L’australiano continua a dominare senza concedere palle break e andando ai vantaggi una sola volta nei suoi turni di battuta. Cilic continua a faticare al servizio e con l’ennesimo doppio fallo consegna anche il secondo set a De Minaur che chiude 6-2 6-2 in poco più di un’ora e mezza.