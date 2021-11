Coppa Davis 2021, Volandri: “Contenti di essere ai quarti”. Fognini: “Amaro in bocca per il doppio”

by Antonio Sepe

Jannik Sinner e Filippo Volandri, Coppa Davis - foto Ray Giubilo

Fabio Fognini e Jannik Sinner hanno parlato in conferenza stampa al termine del match di doppio contro la Colombia, valido per la Coppa Davis 2021. Con loro anche il capitano Filippo Volandri, che ha detto: “E’ stata una prova, hanno giocato in maniera incredibile contro una delle coppie migliori al mondo. Ho tanti giocatori da poter schierare, stiamo facendo delle prove, oggi è stato positivo. Siamo tutti molto felici di arrivare ai quarti. Era un obiettivo e siamo contenti di come ci siamo arrivati. Il doppio può aiutare molto Jannik nella sua crescita da professionista. Si imparano molte cose, soprattutto con questo spirito“. Di poche parole il classe 2001, visibilmente provato: “E’ difficile parlare, abbiamo perso 7-6 al terzo e sono le 3 di mattina. Comunque siamo felici di essere ai quarti e di rigiocare lunedì. E’ stata una giornata positiva“. Infine, ha parlato Fognini: “Volandri ha scelto di farmi giocare con Jannik. Eravamo sul 2-0 e, visto che Bolelli non sta benissimo, abbiamo fatto questa prova visto che magari in futuro si potrà giocare insieme. Non ho consigli da dare a Jannik, è molto maturo e sa cosa fare, parlano i risultati. Ho fatto debuttare un altro pischello – ha aggiunto scherzando il ligure – Abbiamo vinto e questo era l’importante, però resta l’amaro in bocca per aver perso così il doppio“.