Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Davis 2021, nuova edizione dello storico torneo per selezioni nazionali relativo al tennis. Tanti team in lotta per il titolo come miglior Nazionale, nel contesto di un evento di fine annata che fa il paio con l’Atp Cup in apertura di stagione; se nel primo caso si tratti di una competizione tradizionalmente disputatasi e riconosciuta in tutto il mondo, ad esempio, la seconda è ‘neonata’ e valuta un format differente. L’Italia detiene la possibilità di schierare Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli; un roster qualitativamente di tutto rispetto. Attenzione, inoltre, al rendimento della Russia di Daniil Medvedev e della Serbia di Novak Djokovic. Di seguito tutti gli accoppiamenti, compiutamente chiariti dopo gli scontri validi per la fase a gironi.

GIRONE A

Spagna

Russia

Ecuador

GIRONE B

Canada

Kazakistan

Svezia

GIRONE C

Francia

Regno Unito

Repubblica Ceca

GIRONE D

Croazia

Australia

Ungheria

GIRONE E

Italia

Stati Uniti

Colombia

GIRONE F

Serbia

Germania

Austria

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

PRIMO QUARTO DI FINALE – Prima gruppo A vs Prima o seconda tra le migliori seconde

SECONDO QUARTO DI FINALE – Prima gruppo C vs Prima gruppo F

TERZO QUARTO DI FINALE – Prima gruppo E vs Prima gruppo D

ULTIMO QUARTO DI FINALE – Prima o seconda tra le migliori seconde vs Prima gruppo B