Coppa Davis 2021, Serbia e Spagna vincono all’esordio: Djokovic protagonista

by Davide Triolo

Serbia e Spagna hanno iniziato il percorso in Coppa Davis 2021 nel migliore dei modi, ossia vincendo all’esordio. La compagine iberica ha sconfitto l’Ecuador dopo i primi due singolari; stessa dinamica per quanto concerne i serbi, superiori all’Austria prima del doppio potenzialmente risolutivo. Dusan Lajovic e Feliciano Lopez hanno inserito il primo tassello superando rispettivamente Gerald Melzer per 7-6(5), 3-6, 7-5 e Roberto Quiroz per 6-3, 6-3. Particolari difficoltà per il finalista al Masters 1000 di Montecarlo 2019, costretto al terzo set da un ottimo Melzer; gestione tutto sommato serena, invece, per l’elegante Lopez, vittorioso senza problemi sul meno quotato sudamericano. Secondo incontro nuovamente favorevole a Serbia e Spagna, con protagonisti Pablo Carreño Busta e Novak Djokovic; l’iberico ha rischiato e non poco contro Emilio Gomez, festeggiando soltanto dopo tre set lottati: 5-7, 6-3, 7-6(5). Successo invece repentino e indolore per il numero uno al mondo, il quale ha dominato il confronto con Dennis Novak, chiuso sul 6-3, 6-2. In attesa dei doppi di riferimento, Serbia e Spagna in testa ai propri gruppi, in ordine il girone F e A. Dopo la vittoria dell’Italia sugli Stati Uniti d’America, anche serbi e spagnoli hanno rispettato il pronostico della vigilia.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO

L’ALBO D’ORO

IL REGOLAMENTO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM