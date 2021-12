Coppa Davis 2021: nessun problema per Djokovic, Bublik sconfitto in due set. Tra Serbia e Kazakistan è 1-1

by Sofia Cioli

Novak Djokovic, Nitto Atp Finals - foto Ray Giubilo

Nessun problema per Novak Djokovic, che nel secondo match della sfida tra Serbia e Kazakistan valida per la Coppa Davis 2021 supera Aleksandr Bublik in due set (6-3 6-4) rimettendo la propria nazionale in corsa per la semifinale. Due break conquistati dal numero uno al mondo sono stati determinanti per portare il match a casa. Il doppio sarà decisivo.

LA PARTITA – Subito difficoltà per il kazaco nel secondo game del primo set, nel quale è stato costretto ad annullare due palle break al serbo. Ma nel quarto gioco Djokovic non fallisce, conquista il break portandosi sul 3-1 e allunga sul 4-1 con tre game consecutivi. Nell’ottavo gioco succede di tutto: due doppi falli di Bublik concedono due set point al numero uno al mondo, che vede però annullarsi tutto con due grandi prime messe a segno dal kazako. Ai vantaggi Djokovic fallisce ancora tre occasioni e Bublik si salva portandosi sul 5-3. Nel game successivo, però, il serbo non fallisce chiudendo sul 6-3. Nel secondo set il kazako sembra essersi ripreso e dopo aver tenuto il primo turno di battuta ha a disposizione due palle break nel secondo gioco, annullate però da Djokovic che si salva sull’1-1. Il serbo torna ad essere pericoloso e strappa nuovamente il servizio all’avversario nel terzo gioco (2-1). Nel nono game Bublik annulla un match point e si salva, ma nel game successivo il numero uno al mondo chiude ancora su 6-4 rimettendo la Serbia in corsa per la semifinale.