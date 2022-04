BJK Cup 2022, Italia-Francia 3-1, Binaghi: “Vittoria straordinaria”

by Sofia Cioli

Angelo Binaghi - Foto Ray Giubilo

“E’ stata una vittoria straordinaria. E’ un risultato frutto di due ottime prestazioni di Camila Giorgi, che ha confermato di essere di una giocatrice di livello superiore, e di una partita di grande coraggio e passione da parte di Jasmine Paolini, capace di superare un’avversaria sulla carta più esperta e più forte”. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, si è complimentato con l’Italia femminile dopo la vittoria per 3-1 contro la Francia, che gli ha consegnato la qualificazione alle Finals.

“La Francia, nella storia recente del tennis italiano spesso non solo non la battevamo ma non riuscivamo ad averla come avversaria perchè giocava in serie superiori a quelle nostre, sia a livello maschile che femminile – aggiunge -. Qui ad Alghero l’abbiamo battuta nettamente, confermando fra l’altro quell’imbattibilità delle squadre nazionali in terra di Sardegna: 13 partite, 13 vittorie e questa la ricorderemo sicuramente con grandissimo piacere”.