Berrettini-Wawrinka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Matteo Berrettini sfiderà Stan Wawrinka negli ottavi di finale della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre nella città di Al Diriyah (Arabia Saudita). La superficie è il cemento outdoor. L’italiano è reduce dalla semifinale di Coppa Davis a Malaga. Insieme al compagno Fabio Fognini e con un piede ancora malconcio, ha perso il doppio decisivo contro Felix Auger-Aliassime e Vasek Pospisil, che hanno trascinato il Canada all’ultimo atto (poi vinto contro l’Australia). L’azzurro vuole ritrovare subito la forma migliore in vista del nuovo anno. Dall’altra parte trova lo svizzero, che ha terminato in crescendo la sua stagione ed anche lui è ansioso di ripartire per provare ad essere protagonista nel 2023. Il vincitore di questo match troverà nei quarti di finale il russo Andrey Rublev, testa di serie numero tre della manifestazione araba e beneficiario di un bye all’esordio.

Matteo Berrettini e Stan Wawrinka scenderanno in campo oggi (giovedì 8 dicembre). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata con inizio fissato non prima delle ore 09:00 italiane. Per le partite degli ottavi di finale non è prevista una copertura tv o streaming. A partire dai quarti, invece, i telespettatori potranno seguire il torneo su Eurosport, mediante i due canali di riferimento Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery + e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Berrettini e Wawrinka. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale ed accompagnerà i propri lettori con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata della kermesse saudita.