Berrettini guida il team azzurro alla United Cup in Australia: su Supertennis il nuovo torneo misto

L’Italia è pronta a giocarsi le proprie carte nella nuova United Cup, il torneo misto per nazionali di tennis che si disputerà in Australia a partire da giovedì 29 dicembre e fino all’8 gennaio, e che sarà visibile in diretta e in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 di Sky). A capitanare il team azzurro, inserito nel gruppo E, sarà Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini, presente a sua volta come migliore del ranking insieme a Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, e al femminile Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Camilla Rosatello. I giocatori, lo ricordiamo, si sono iscritti in modo individuale e senza convocazioni, un po’ come accade nei tornei classici dei circuiti Atp e Wta. Le rivali dell’Italia nei gironi saranno Brasile e Norvegia.

Questa la programmazione di SuperTennis che trasmetterà in diretta l’evento:

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 04:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 05:30 United Cup. Italia vs Brasile LIVE

Alle 07:00 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

VENERDI’ 30 DICEMBRE

Alle 01:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 03:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 05:00 United Cup. Italia vs Brasile LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

SABATO 31 DICEMBRE

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 03:30 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 10:30 United Cup, LIVE

DOMENICA 1 GENNAIO

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 09:30 United Cup LIVE

Alle 11:30 United Cup LIVE

Alle 13:30 United Cup, LIVE

LUNEDI’ 2 GENNAIO

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 04:00 United Cup, Italia vs Norvegia LIVE

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 13:30 United Cup, LIVE

MARTEDI’ 3 GENNAIO

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 01:00 United Cup, Italia vs Norvegia LIVE

Alle 06:30 United Cup LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

Alle 03:30 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 11:30 United Cup LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

VENERDI’ 6 GENNAIO

Alle 03:00 United Cup LIVE

Alle 05:00 United Cup LIVE

Alle 09:00 United Cup LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

SABATO 7 GENNAIO

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 07:00 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

DOMENICA 8 GENNAIO

Alle 03:00 United Cup LIVE

Alle 05:00 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE