Australian Open, wild card per Venus Williams

Venus Williams non ha alcuna intenzione di mollare. A venticinque anni di distanza dalla sua prima partecipazione la maggiore delle due sorelle che hanno fatto la storia del tennis moderno torna agli Australian Open. La 42enne ha ricevuto una wild card da parte degli organizzatori e sarà quindi al via nel primo slam stagionale.

“Sono molto emozionata di tornare a Melbourne per competere agli Australian Open del prossimo mese di gennaio. Da più di vent’anni gioco in Australia e l’intera comunità mi ha sempre supportato. Sarà un onore per me giocare ancora una volta per gli appassionati. Non vedo l’ora di creare nuovi ricordi”, ha dichiarato Venus.