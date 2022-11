Australia-Croazia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Australia e Croazia si affronteranno nella prima semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Nei quarti di finale le due formazioni hanno sconfitto rispettivamente l’Olanda e la Spagna. Entrambe non hanno avuto bisogno del doppio decisivo ma tutti e quattro i singolari sono stati estremamente combattuti e giocati punto a punto. A partire con i favori del pronostico sarà la squadra guidata da Vedran Martic, finalista della passata edizione. I croati, infatti, offrono maggiori garanzie a livello di singolare con Borna Coric ma soprattutto Marin Cilic. Il doppio, inoltre, è di altissimo spessore, quello composto da Mate Pavic e Nikola Mektic, giunti fino all’ultimo atto delle ATP Finals a Torino. Lleyton Hewitt si affida a Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis, Alex De Minaur e al doppio formato da Max Purcell e Matthew Ebden per cercare di portare dalla propria parte l’inerzia del match.

Australia e Croazia scenderanno in campo oggi (venerdì 25 novembre) con inizio fissato non prima delle ore 16:00. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La sfida può essere seguita in diretta sia in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre) sia su Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205).

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prima semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022 tra Australia e Croazia. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale dei due singolari e dell’eventuale doppio finale con news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.