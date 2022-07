Atp Umago 2022: un grande Zeppieri cede alla distanza, Alcaraz in finale

by Enrico Ricciulli

Giulio Zeppieri - Foto Roberto Dell'Olivo

Carlos Alcaraz è il primo finalista dell’Atp 250 di Umago 2022. Il tennista spagnolo ha superato in semifinale uno straordinario Giulio Zeppieri, capace di tenere il suo avversario in campo per 2h52′ e capitolare con il punteggio di 5-7 6-4 3-6. Il tennista di Latina è stato bravissimo a non mollare mai, ma purtroppo si è dovuto arrendere anche a causa di un infortunio, che lo ha nettamente limitato negli ultimi giochi. Sesta finale stagionale per il numero 5 del ranking, che attende ora un altro italiano, ovvero il vincente del match Sinner-Agamenone.

PRIMO SET – Zeppieri inizia in maniera molto positiva ma è lui a cedere il servizio nel terzo game (2-1). Alcaraz inizia a salire di livello ma qualcosa sul 4-2 e 40-0 in suo favore s’inceppa. Il mancino comincia a rispondere con aggressività e due doppi falli dell’iberico fanno il resto. Ciò consente all’azzurro d’impattare sul 4-4 alla quinta palla break a disposizione nel match.

Giulio è on fire e nel decimo game si procura addirittura tre set point. Li disputa tutti sulla seconda di servizio del suo avversario, che però in tutte le occasioni mette a segno una magia e si salva (5-5). Si spegne un po’ la luce per Zeppieri, inevitabilmente risentito per le occasioni perse. Alcaraz ne approfitta per operare il break decisivo a trenta (6-5) e poi per chiudere un parziale in cui ad un certo punto se l’è vista veramente brutta (7-5).

SECONDO SET – Si parte con due palle break consecutive ottimamente cancellate con la battuta da Zeppieri, che prova a scuotersi dopo tre game consecutivi vinti dal suo avversario (1-0). Si arriva sul 2-2 e 40-30 in favore dell’azzurro, che sbaglia una voleè bassa molto difficile. Le attenzioni però vanno su Alcaraz, che richiede l’intervento del fisioterapista a causa di una brutta storta alla caviglia nel tentativo di avvicinarsi alla rete. Si riparte e l’azzurro conquista immediatamente il game interrotto (3-2).

Il numero cinque del mondo sembra aver smaltito lo spavento e nel nono gioco si fa minaccioso. Zeppieri ritrova provvidenzialmente la prima di battuta sul 30-30 e costringe l’iberico a dover servire per rimanere nel parziale, come già accaduto nel primo set (5-4). Stavolta però il mancino di Latina non si lascia sfuggire l’occasione alla prima chance utile e con il dritto va a prendersi una frazione più che meritata (6-4).

TERZO SET – Nella terza e decisiva frazione succede di tutto. Alcaraz parte molto forte e si issa sul 3-0 con doppio break. Zeppieri però non molla ed accorcia le distanze, vincendo tre games di fila in grande scioltezza. Purtroppo la partita dell’azzurro termina di fatto nel settimo gioco, quando un infortunio gli impedisce di muoversi come vorrebbe. Giulio resta in campo fino alla fine, ma non può essere competitivo come in precedenza e deve inevitabilmente arrendersi per 6-3.