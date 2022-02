Atp Rotterdam 2022, finalmente Auger-Aliassime: primo titolo in carriera, travolto Tsitsipas

by Antonio Sepe

Felix Auger-Aliassime - Foto Ray Giubilo

Felix Auger-Aliassime è il campione dell’Atp 500 di Rotterdam 2022. Il tennista canadese ha travolto con un severo 6-4 6-2 Stefanos Tsitsipas in finale ed ha conquistato il suo primo titolo Atp. Una vittoria speciale che il classe 2000 ricorderà per tutta la carriera, specialmente perché gli consente di sfatare il tabù finali. Auger-Aliassime aveva infatti perso tutte e 7 le finali giocate in carriera (peraltro senza mai vincere un set). Sul cemento indoor olandese, però, ha fatto le cose in grande e non si è limitato a vincere, bensì ha dominato. Grazie a questo successo, Felix scavalca momentaneamente Ruud all’ottavo posto del ranking Atp. Il norvegese tuttavia potrebbe riprendersi la posizione qualora vincesse la finale a Buenos Aires contro Schwartzman.

TABELLONE

MONTEPREMI

PROGRAMMA, TV E STREAMING

CRONACA – Ottima partenza del canadese, che ottiene il break nel game d’apertura e nel quinto gioco si procura una chance del doppio break, non riuscendo però a sfruttarla. Nonostante la situazione di punteggio, è Auger-Aliassime a fare la partita, mettendo pressione al suo avversario e perdendo appena due punti in cinque turni di servizio. Morale: 6-4 in suo favore in 40 minuti di gioco. Il secondo set è invece un vero e proprio massacro per Tsitsipas, che perde il servizio in avvio e si trova subito costretto ad inseguire. Il canadese tocca addirittura quota 9 punti consecutivi e, salvo un turno di servizio ai vantaggi, non concede praticamente nulla al suo avversario. Quest’ultimo invece tira un sospiro di sollievo salvando due palle del doppio break nel terzo game, mentre non può nulla due giochi dopo. In totale controllo del match, Auger-Aliassime va a servire per il torneo sul 5-2 e, senza tremare, conquista la vittoria in appena 1h19′.