Atp Mallorca 2021, Medvedev conquista il titolo: vittoria in finale contro Querrey

by Giorgio Billone

Daniil Medvedev - Foto Ray Giubilo

Daniil Medvedev trionfa al torneo Atp di Mallorca 2021 battendo in finale Sam Querrey col punteggio di 6-4 6-2. Nessun patema d’animo nell’atto conclusivo per il forte tennista russo, numero due del mondo e numero uno di questo tabellone del nuovissimo torneo su erba spagnolo con un montepremi di 720.000 euro. Sull’isola che ha dato i natali a Nadal il 25enne di Mosca ha sconfitto lo statunitense riuscendo a limitarlo al servizio e sfruttando la poca mobilità del gigante americano per sorprenderlo nei propri turni di battuta. Si tratta dell’undicesimo titolo a livello Atp da Medvedev, è però il primo ottenuto sull’erba.

Nel primo set fila tutto liscio fino al sesto game, poi nel settimo gioco Medvedev, che nel primo parziale non ha concesso neanche una palla break, sorprende al servizio Querrey e trova il break risolutore che lo spinge fino al 6-4. Nel secondo set subito un break di vantaggio per il russo, l’americano ne risente e fa solo il solletico nei suoi successivi turni di battuta, arrivando poi a perdere un altro servizio che porta dritti dritti al comodo 6-2 per il numero due al mondo del ranking Atp, che vince così in appena un’ora e tre minuti.