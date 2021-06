Atp Maiorca 2021, Thiem costretto al ritiro contro Mannarino per un infortunio

by Daniele Forsinetti

Dominic Thiem - Foto Ray Giubilo

Brutte notizie per Dominic Thiem a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon 2021. Il tennista austriaco, impegnato nel match contro il francese Adrian Mannarino valevole per il secondo turno del torneo Atp di Maiorca 2021, è infatti stato costretto al ritiro per un infortunio mentre era in vantaggio 5-2 nel primo set. Episodio davvero sfortunato per il numero cinque del mondo, proprio a meno di una settimana dal via di uno dei più grandi eventi dell’estate. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con la speranza che non si tratti di nulla di grave.