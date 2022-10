Atp Firenze 2022, Wolf supera Ymer in due set e vola in finale

Lo statunitense Jeffrey John Wolf è il primo finalista del torneo Atp di Firenze 2022. Il tennista americano si impone due set sullo svedese Mikel Ymer mediante un doppio 6-4 nel match valevole per la prima semifinale della manifestazione toscana e stacca il pass per l’ultimo atto. Wolf parte subito forte strappando il servizio al rivale, ma quest’ultimo replica nel quarto game ristabilendo l’equilibrio. Nel settimo gioco lo statunitense torna in vantaggio e, al secondo set point a sua disposizione, chiude sul 6-4.

Nel secondo parziale l’americano comincia ancora una volta con il piede giusto piazzando subito il break, ma questa volta la riposta di Ymer è immediata. Lo svedese, sulle ali dell’entusiasmo, ruba il servizio all’avversario nel quarto game passando per la prima volta in vantaggio. Anche in questo caso, però, la gioia dura poco poiché il numero 75 del ranking Atp effettua il contro-break. Dopo aver sventato un’altra palla break, Wolf centra lo strappo decisivo nel nono gioco, che gli spiana la strada verso il successo con un doppio 6-4 e verso la finale, dove incontrerà il vincente della semifinale tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime.