Atp Firenze 2022, Maestrelli cala alla distanza: passa Wolf in rimonta

Nulla da fare per Francesco Maestrelli nel suo esordio assoluto nel tabellone principale di un evento del circuito maggiore. Il diciannovenne pisano, in gara grazie ad una wild card, si è arreso contro lo statunitense JJ Wolf nel primo turno del torneo ATP 250 di Firenze 2022 (cemento indoor). Molto bravo l’americano che, dopo un primo set incolore, è riuscito ad imporsi in rimonta con lo score di 4-6 6-2 6-1 dopo quasi due ore di gioco. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il connazionale Maxime Cressy, testa di serie numero quattro in Toscana. Peccato per Maestrelli, che nel primo game del secondo set ha anche avuto due palle break di fila. Una volta svanita l’occasione, però, Wolf ha preso nettamente in mano le operazioni approfittando anche del comprensibile calo del giovane azzurro, ancora non abituato a battagliare a questi livelli.

IL MATCH – Il primo set viene deciso dal break firmato dall’azzurro nel game d’apertura. Maestrelli riesce a custodirlo fino alla fine senza mai concedere neppure l’ombra di una palla break. Il momento più rischioso è nel quarto gioco, in cui è costretto a rimontare con successo dallo 0-30. Pazzeschi i numeri al servizio del giovane italiano, che chiude sul 6-4 con l’ennesima prima palla esterna vincente. Il secondo set si apre con due palle break consecutive per il pisano. Una volta annullate, però, Wolf cambia completamente marcia mentre Maestrelli inizia a calare vistosamente con la pesantezza dei suoi colpi.

Lo statunitense comincia a far male in risposta ed in virtù dei break messi a segno tra il quarto e l’ottavo game si prende meritatamente la frazione per 6-2. Nel terzo e decisivo set la musica non cambia. Lo statunitense non soffre più i colpi del rivale, che fatica tantissimo a crearsi dei punti facili. Dopo una fase iniziale di equilibrio, l’americano prende il largo e vola sul 5-1 pesante grazie ai due break siglati tra il quarto ed il sesto gioco. Maestrelli si procura un’ultima palla break con l’avversario al servizio ma Wolf è lucido nel cancellarla per chiudere al secondo match point disponibile sul 6-1.

