Atp Finals Torino 2021: programma e orari di tutte le partite giorno per giorno

by Antonio Sepe

Matteo Berrettini - Foto Ray Giubilo

Le Atp Finals sbarcano a Torino, e più precisamente al PalaAlpiTour, dove i migliori otto giocatori del 2021 sono pronti a darsi battaglia per conquistare l’ambito titolo. Un evento di caratura internazionale che l’Italia avrà l’onore di ospitare e che permetterà agli spettatori di azzurri di ammirare da vicino l’elite del tennis mondiale.

Occhi puntati sul numero uno del mondo Novak Djokovic, ma ovviamente anche su Matteo Berrettini, pronto ad entusiasmare i tifosi italiani e a sua volta ad essere incitato dalla folla presente sugli spalti in Piemonte. Ai nastri di partenza anche il campione in carica Daniil Medvedev, ed il campione di due anni fa Stefanos Tsitsipas. Completano l’entry list Alexander Zverev, Andrey Rublev, Casper Ruud e Hubert Hurkacz. Presente anche Jannik Sinner, che non è sicuro di giocare, ma scalpita per subentrare qualora qualcuno dei ‘titolari’ dovesse infortunarsi. Non succede tutti gli anni che l’alternate riesca a disputare qualche match, ma non è neppure impossibile.

Si parte domenica 14 mentre i trofei, sia di singolare che di doppio, si assegneranno nella giornata conclusiva di domenica 21 novembre. Otto giorni di grande tennis da non perdersi per nulla al mondo e che Sportface.it seguirà da vicino per far vivere ai propri lettori un’esperienza unica. Cronache, live degli incontri, highlights al termine e le parole dei protagonisti, ma soprattutto un inviato presente sul posto e pertanto contenuti esclusivi direttamente da Torino. Non far rimpiangere Londra e l’iconica 02 Arena non sarà facile, ma Torino sembra avere tutte le carte in regola per far sì che il Master riservato ai migliori giocatori del pianeta si confermi un evento unico e indimenticabile. Di seguito il programma e gli orari di tutte le partite giorno per giorno, per restare sempre aggiornati sulle Atp Finals 2021.

