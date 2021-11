Atp Finals 2021, Medvedev e Hurkacz aprono le danze a Torino: match a senso unico?

by Antonio Sepe

Daniil Medvedev - Foto Ray Giubilo

L’attesa è finita: possono finalmente prendere il via le Atp Finals 2021, che andranno in scena a Torino. Nella giornata inaugurale, saranno Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz ad aprire le danze, mentre in serata scenderanno in campo Berrettini e Zverev. All’apparenza il match può sembrare a senso unico: basti pensare che Medvedev è numero 2 del mondo, campione in carica del torneo ed ha avuto una stagione da urlo con l’apice a Flushing Meadows con la conquista degli Us Open. Di contro, Hurkacz ha ‘solo’ vinto il Masters 1000 di Miami, i titoli di Metz e Delray Beach, ed è all’esordio nella manifestazione.

COME SEGUIRE IL MATCH

Tuttavia il match non è affatto scontato, ecco tre motivi: innanzitutto il momento di forma. E’ vero, Medvedev è reduce dalla finale raggiunta a Bercy in cui si è arreso solamente a Djokovic. Lo stesso Djokovic, però, in semifinale ha dovuto faticare per quasi tre ore al fine di liberarsi di Hurkacz, il quale ha ceduto solamente al tie-break del terzo set. Non vanno poi sottovalutati i precedenti. I due si sono affrontati qualche mese fa sul cemento canadese e ne è uscito un match scoppiettante. Alla fine a vincere è stato il russo, ma Hurkacz ha avuto a disposizione due match point ed è uscito a testa più che alta. E poi, il polacco già sa come si vince contro Daniil: lo ha sperimentato al quarto turno a Wimbledon, imponendosi in cinque set. Infine, non va dimenticato che si tratta della prima partita del torneo e che quindi è inevitabilmente presente la componente dell’incognita, magari riguardo alle palline, alla rapidità della superficie o all’atmosfera.

Detto ciò, Medvedev parte ampiamente favorito e, a dirla tutta, sarebbe sorprendente se non riuscisse a portare a casa il match. Tuttavia non sarà una passeggiata. Ciò di cui può star certo il campione degli Us Open è che il suo avversario non mollerà nulla. Al debutto alle Atp Finals, risultato storico per il tennis polacco, Hurkacz cercherà di godersi l’esperienza ma anche di dare del filo da torcere ai suoi più quotati avversari. Un match, dunque, da non perdere per nessun motivo e che Sportface.it seguirà da vicino per tenervi aggiornati con un live scritto, cronaca e highlights a fine match, e ovviamente le parole dei protagonisti. Inoltre, grazie ad un nostro inviato sul posto, potrete trovare contenuti esclusivi sul sito per vivere un’esperienza a 360° delle Atp Finals 2021, che da quest’anno l’Italia ha l’onore di ospitare.